Создание викторин, обратная связь и чаты

Кahoot

https://getkahoot.com

Конечно, многие знают Кahoot. Это сервис для создания онлайн- викторин, тестов и опросов. Использование этого инструмента является прекрасной заменой покупке дорогостоящих пультов для системы обратной связи в классе. Все, что вам понадобится, это свой компьютер, проектор и наличие смартфонов у ребят.

Не знаете, как создать викторину Kahoot? Проходите по этой ссылке и изучайте пошаговую инструкцию.

Quizizz

https://quizizz.com

Функционал Quizizz напоминает Kahoot, и с его помощью можно также создавать и проводить игры, викторины, тесты и домашнюю работу. Основное отличие состоит в том, что при запуске викторины в классе учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь в своем темпе, и не зависят от скорости ответов других участников.

При помощи Quizizz можно организовать соревнования и отслеживать результаты каждого учащегося.

Инструкция по созданию викторин при помощи Quizizz вам в помощь.

Тriventy

http://www.triventy.com

Это тоже бесплатный конструктор игр и викторин. Учитель при помощи него может создать тест или викторину на своём компьютере. А ученики могут отвечать на вопросы со своих мобильных устройств или ноутбуков.

Отличие Triventy от Kahoot и Quizizz в том, что к редактированию викторины можно предоставлять доступ. А это значит, что ученики сами могут разработать свою викторину по определенной учебной теме.

Flippity

https://www.flippity.net

Ещё один из веб-сервисов для учителя, при помощи которого можно создавать разнообразные интерактивные упражнения для обучения. Стоит отметить, функционал Flippity напоминает возможности нескольких известных веб-сервисов: LearningApps, Quizlet, Jeopardy.

Сервис бесплатный, интерфейс англоязычный, регистрации не требуется, некоторые упражнения можно распечатывать, все необходимые инструкции и демоверсии приведены для каждого из упражнений.

Подробнее об этом сервисе читайте в публикации «Flippity.net превращают таблицы Гугл в набор флеш-карт для обучения«

Рlickers

https://get.plickers.com

Если очень хочется использовать викторины в учебной работе, но у учеников нет смартфонов или в школе нет WiFi, тогда рекомендую Plickers. С его помощью учитель в режиме реального времени получает обратную связь об учебных результатах учащихся. Для того чтобы использовать этот сервис в учебной работе, достаточно, чтобы только у учителя был смартфон с подключением к интернету! Ученики используют специальные карточки, по которым учитель смартфоном считывает их ответы, а система автоматически определят, кто ответил верно, а кто нет.

Mentimeter

https://www.mentimeter.com

С помощью Mentimeter можно создавать интерактивные презентации. Удобство Mentimeter заключается в том, что выступающий может чередовать слайды для показа и слайды для взаимодействия, проводя опросы, собирая мнения, организуя голосования. Это ещё один из полезных веб-сервисов для учителя, который нужно иметь в своей копилке.

Сlasstime

https://www.classtime.com

Это платформа для создания интерактивных учебных приложений. Она позволяет вести аналитику учебного процесса и реализовывать стратегии индивидуального подхода. Поэтому лозунг Classtime — больше времени учителям для работы с учениками.

А почитать подробнее о Classtime можно здесь.

Sli.do

https://www.sli.do

Эта платформа предназначена для проведения «Вопрос-Ответ» сессии и опросов во время выступления спикера. Слушатели со своих смартфонов или компьютеров могут оставлять комментарии или задавать вопросы. Помимо всего, можно проводить и голосования. Обратная связь от участников приходит мгновенно.

Инструкцию по созданию опросов и чатов при помощи этого сервиса можно изучить в публикации «Sli.do — быстрое взаимодействие с аудиторией«

Инфографика

Еasel.ly

http://www.easel.ly

Простой веб-сервис для создания и публикации инфографики. Удобнее всего его использовать тогда, когда уже имеется идея, которую надо в быстрые сроки визуализировать.

Infogr

https://infogr.am/

Это красивый и, к тому же, достаточно простой сервис для создания динамичной инфографики. Посредством Infogr.am можно создать инфографику, построить диаграмму или карту. Особенно меня привлекают элементы, позволяющие сделать инфографику динамичной. Это очень удобно, если надо продемонстрировать какие-либо изменения (например, увеличение количества электронных девайсов в школе за определенный период времени).

Canva

https://www.canva.com

Прежде всего, это удобный графический редактор, с помощью которого можно создавать красивый и очень красивый дизайн чего угодно. Например, визитки, презентации, аватарки, заставки для видео, иллюстрации в блог, плаката, книги и так далее. Кроме того, сервис содержит много различных шаблонов для создания красочной содержательной инфографики.

Если трудно создать инфографику с чистого листа, можно воспользоваться готовыми шаблонами. В Canva их очень много.

Создание видео

Screencast-O-Matic

https://screencast-o-matic.com/

Обожаю это ресурс. Он позволяет создавать скринкасты (видео с экрана монитора), видео посредством веб-камеры или записывать экран и изображение с веб-камеры одновременно. Видео записывается длиной не более 15 минут и сохраняется на компьютер или публикуется на YouTube.

Коллеги, этот инструмент стоит обязательно изучить, так как учебные видео являются очень хорошими помощниками в учебной работе.

Screen recorder

Это мобильное приложение позволяет не только записывать видео с экрана вашего смартфона, но и редактировать видео, записывать видео через камеру и др.

Возможностей использования подобных сервисов в учебной работе достаточно много. Причем, создавать видеопродукты могут как учащиеся, так и учителя.

Скачать приложение можно в Google Play или Play Маркет.



Movavi

Ещё один полезный инструмент для создания и редактирования видео. Видеоредактор Movavi прост в использовании и с широким функционалом. Он позволяет редактировать как фото, так и видео.

Я сама начинала с использования WIndows Live Movie Maker, а затем перешла на iMovie и остановилась на нем. Моя дочь Эвелин, смонтировав около десятка видео в Windows Live Movie Maker, пришла к выводу, что ей функционала этого редактора не достает для реализации ее художественных задумок, и приступила к поиску другого редактора. Сначала она скачала trial версию Adobe Premiere Pro CC и поняла, что за две недели она лишь успеет немного разобраться с интерфейсом программы и не смонтирует ни одного видео. Поиски были продолжены, и через какое-то время Эвелин вышла на редактор Movavi. Так до сих пор и монтирует с его помощью.

Еdpuzle

https://edpuzzle.com/

Посредством Edpuzle учитель может создать интерактивные видео путем добавления в видео либо викторины с одним правильным вариантом ответа, либо открытые вопросы, либо комментарии в формате аудио, текстовые комментарии или аудиотреки. Это очень удобный инструмент формирующего оценивания. Он особенно будет удобен для учителей, практикующих перевернутый класс.

Карты ума или ментальные карты

XMind

Ментальная карта – инструмент, который можно начать использовать уже в начальной школе. Если вы заинтересованы в использовании ментальных карт в учебной работе, то вам будет интересен мой вебинар «Повышение эффективности обучения через использование ментальных карт«. На встрече мы рассмотрели несколько стратегий использования ментальных карт с целью повышения эффективности обучения и познакомились с различными цифровыми сервисами, помогающими карты составлять. Также я поделилась несколькими готовыми шаблонами карт.

https://www.xmind.net

Инструмент для мозгового штурма и создания ментальных карт. Это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер. В бесплатной версии — большой выбор шаблонов, добавление маркеров и стикеров, картинок, ссылок на веб-ресурс, экспорт карты в виде картинки, прикрепление файла.

Большинство моих карт создаются именно с помощью XMind.

Bubbl

https://bubbl.us/

Карту в этом сервисе можно начать создавать даже без наличия аккаунта. В то же время по окончании работы ее можно сохранить в виде картинки. Если есть желание продолжить редактирование карты, то стоит сделать аккаунт. Но в бесплатной версии можно создать до трех ментальных карт.

Popplet

http://popplet.com

Ещё один из веб-сервисов для учителя в копилку. При помощи этого инструмента можно создавать ментальные карты. В работе с учениками этот сервис удобно использовать, когда учащиеся работают над одной картой в парах или тройках. Карты создаются очень просто, их можно синхронно редактировать. В бесплатной версии, в отличие от предыдущего сервиса, можно создать до 10 ментальных карт.

Аннимация и комиксы

Тoondoo

http://www.toondoo.com/

Toondoo — сервис для создания комиксов. С его помощью ученик может создать свою собственную книгу или рассказать о чем-то в формате сторителлинга.

Готовый продукт можно скачать, распечатать или опубликовать его в социальных сетях.

JibJab

https://www.jibjab.com/.

С его помощью вы создаёте забавные электронные анимированные открытки. Изюминка сервиса заключается в использовании фотографий с вашим лицом или лицами друзей/родных/одноклассников/коллег, которые добавляются персонажами открытки.

Всего несколько кликов — и у Вас готова весёлая музыкальная анимация, которую можно продемонстрировать во время праздничного события или для веселья на классном вечере :).

Математика

Math Fight

MathFight — приложения для проведения математической дуэли. Это увлекательная и в то же время образовательная игра для пары учащихся. Рутинная работа по арифмитическим действиям превращается в интересное времяпрепровождение для детей и взрослых.

Скачать его можно в Google Play или Play Маркет.

Desmos калькулятор

https://www.desmos.com/

Несомненно, этот инструмент должен быть в копилке каждого учителя математики. Калькулятор позволяет легко строить различные типы графиков, создавать таблицы, графически решать системы уравнений, неравенства, преобразовывать функции и др.

Desmos Classroom Activities

Classroom Activities- это среда, в который учитель разрабатывает интерактивные задания по математике для своих учеников, затем предоставляет доступ для работы ученикам и следит за их деятельностью в режиме реального времени.

Но волшебство не в этом, а в том функционале и возможностях, которые предоставляет Desmos для урока математики. С его помощью можно создавать ряд последовательных учебных заданий, которые вовлекают ученика как будто в игру. Игру, где есть вызов, правила и математика. Математика, занимаясь которой хочется приложить усилие.

Говорить можно сколько угодно, попробуйте сами. Проходите по этой ссылке и вдохновляйтесь идеями от наших сетевых коллег, которые поделились своими активностями и поделились работами, которые перевели с английского языка на русский. На этой странице столько активностей, что закружиться голова у каждого учителя математики :).

Также предлагаю ознакомиться с интереснейшими вебинарами, который провел Юри Курвитс для учителей математики «Чему учить на уроках математики» и «Как с помощью Desmos заниматься математикой, а не решательством«.

Организация мозгового штурма

Тricider

http://www.tricider.com

Этот онлайн-сервис позволяет проводить социальные голосования. Сначала добавляется вопрос, затем приглашаются коллеги, друзья или учащиеся к обсуждению. В результате, совместно проходит сбор идей, аргументов и голосование.

Padlet

https://padlet.com/

Padlet — онлайн-доска для совместной работы с учащимися, которую разными способами можно задействовать в учебной работе. Очень подробно об использовании этого сервиса я рассказываю в этом видео.

Рабочие листы

Formativе

https://goformative.com

С помощью этого веб-сервиса учитель создает учебные материалы, которые позволяют следить за работой учеников в режиме онлайн и предоставлять им обратную связь. Готовый учебный материал учитель предоставляет учащимся по специальной ссылке или по коду . И когда ученики начинают выполнять задания, учитель на своем экране видит продвижение каждого учащегося.

Используйте Инструкцию по созданию учебных материалов в Formative

Wizer

http://app.wizer.me/

Удивите учащихся рабочими листами сервиса Wizer, коллеги. С его помощью вы создадите невероятно красивые по дизайну рабочие листы с интерактивными заданиями, позволяющими учителю быстро предоставлять учащимся обратную связь. В учебной работе можно использовать этот инструмент как для формирующего, так и для итогового оценивания.

Live Worksheets

https://www.liveworksheets.com

Этот веб-сервис позволяет рабочие материалы, созданные в форматах docx, pdf, jpg и png, превратить в интерактивный материал для самопроверки. Можно создавать рабочие листы, которые содержат несколько типов заданий. Например, добавление текстовых полей для ввода текста, выбор правильного ответа и т.п. Кроме того, сопоставление, перетягивание правильного ответа, задания на прослушивание и др.

Сервисы дополненной реальности

Quiver

Приложение дополненной реальности, позволяющее распечатывать листы-раскраски и совмещать бумагу работы с цифровым миром.

Итак, на сайте вы распечатываете различные раскраски. Затем устанавливаете на свой телефон приложение Quiver.

Ссылка для iOS http://apple.co/2wUQ2bX

Ссылка для Android http://bit.ly/2jlEZmo

После того как приложение скачано, открываете приложение, сканируете рисунок и наслаждаетесь анимациями и играми, которые предложит вам данный сервис.

walla.me

http://walla.me

А этот веб-сервис позволяет на любой вертикальной/горизонтальной поверхности оставлять надписи, которые видны только при сканировании приложением walla.me. Мне сразу в голову начали приходить идеи квестов, где по сюжету надо найти тайну скрытых посланий. При первой же возможности протестировала сервис на своих детях :).

Blippar

https://www.blippar.com

Blippar позволяет считывать объекты физического мира с целью получения больше информации о них. Или, как позиционируют разработчики приложения, разблокировать предметы вокруг себя.

Для этого достаточно просто направить камеру телефона на предмет. После этого сканировать то, что вызывает интерес. И, в результате, получаете необходимую информацию.

Argin

www.argin.ru

Ещё один сервис создания дополненной реальности. Argin — российский аналог сервиса Aurasma (про Aurasma не пишу пока, так как, с тех пор как его приобрел HP Reveal, его надежность в бесперебойной работе остается для меня сомнительной). А вот на Argin стоит обратить внимание.

Полезные инструменты под рукой

Vocaroo

https://vocaroo.com/

Vocaroo — онлайн-сервис, позволяющий бесплатно и без регистрации записывать и делиться голосовыми сообщениями. И, что самое интересное, голосовое сообщение кодируется автоматически в QR код.

Seesaw

https://web.seesaw.me

А при помощи этого сервиса голосовое сообщение можно превратить в QR код прямо со своего смартфона.

Seesaw — это бесплатная платформа, при помощи которой учителя могу находить или создавать интересные активности и предоставлять к ним доступ для своих учащихся. Учащиеся могут делать фотографии, рисовать и записывать видео. К приложению можно подключиться и семья, чтобы следить за работой своего ребенка.

Я не использую весь функционал этой платформы в полной мере. Меня зацепило то, что здесь можно создать голосовую заметку, которую тут же можно превратить в QR код.

ThingLink

https://www.thinglink.com

Используйте это сервис со своими учениками для создания интерактивных картинок. Этот веб-сервис позволяет добавлять аннотации, аудио, видео на любую картинку.

Jigsaw Planet

http://www.jigsawplanet.com

А это сервис, который создаст пазлы из любых ваших картинок или фотографий за три клика.



Classroomscreen

https://classroomscreen.com/

Рекомендую иметь под рукой каждому учителю. Classroomscreen выглядит как рабочий стол компьютера. Внизу экрана располагаются иконки с инструментами, которые в любой момент можно использовать в классе. Например, QR-код, рисование, текст, светофор, таймер, маркерная доска и т.д.

Коллеги, какой инструмент вы точно возьмете для себя, а какой добавили бы?